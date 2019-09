Tragedia en el Aeropuerto de Ezeiza: UOCRA ya había denunciado negligencia en la obra

El vocero de la Unión Obrera de la Construcción Argentina (Uocra) responsabilizó directamente contra la empresa constructora y el Gobierno por el fatal derrumbe que ocurrió el martes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza: "Lo que pasó ayer no fue un accidente, fue producto de una negligencia, una cadena de responsabilidades".

En declaraciones a Radio Metro, Ricardo Camaño explicó que el gremio denunció en dos oportunidades las "diversas irregularidades en materia de seguridad en esta obra" y aclaró que la unión obrerao solo podía advertir las fallas: "Es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Trabajo (ahora de Producción y Trabajo) frenar la obra".

Tras el saldo de un muerto y trece heridos, Aeropuertos Argentina 2000 destacó que "no recibieron denuncias por parte de la Uocra" y que "trabajan constantemente con el gremio". Sin embargo, el delegado del sector de Inspección del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Lescano, aseguró esta mañana a El Destape Radio que las denuncias fueron efectivamente realizadas: "Hay una inspección que detectó problemas, pero no se suspendió la obra. Se le puso una infracción, no una suspensión de tareas".

"Las obras grandes deberían tener un programa especial sobre riesgos, y en este caso eso no se cumplió".

"El último pedido de la Uocra fue el 20 de este mes en un documento que lleva la firma de representantes del gremio seccional Monte Grande. Allí solicitaron "en carácter urgente" una inspección general a la empresa Foste SA (encargada del montaje)". No obstante, el accidente ocurrió en el sector a cargo de la firma TANE SRL, dedicada a colocar estructuras tubulares para andamios, a la cual pertenecía el capataz José Bulacio, la única víctima que dejó la tragedia de ayer. La empresa contaba con un permiso de obra ante la SRT con fecha de comienzo 20 de septiembre y terminación 28 de septiembre", detalló La Nación.