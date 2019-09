Tragedia en el Aeropuerto de Ezeiza: la nota de Clarín que defiende al Gobierno por la muerte y generó repudios en las redes sociales

El diario Clarín hizo una nota en tono elogioso sobre la obra del Aeropuerto de Ezeiza en la que un derrumbe provocó la muerte de un capataz y hay al menos 13 heridos. La publicación generó controversia en las redes sociales, donde repudiaron al medio. "Hubo un muerto. Cómo será la nueva terminal de Ezeiza en la que cayó un andamio", afirma la edición de la nota en la que ni siquiera se menciona el nombre de la víctima fatal, José Bulacio.

"Las obras aumentarán cuatro veces el tamaño actual de Ezeiza, pasando de los 58.400 metros cuadrados que tiene hoy, a tener 217.230 de superficie. Prácticamente se duplicarán las puertas de embarque, pasando de las 27 actuales a 52, se sumarán nuevos mostradores de check in y se cuadruplicarán las máquinas de self-check in", destaca el diario Clarín.

"Habrá cinco nuevas cintas de equipaje, y aumentará un 53% la cantidad de cocheras, en especial las cubiertas que pasarán de 342 a 1835, es el detalle de obre que presentó el ministerio de Transporte durante una de las últimas recorridas del proyecto", sostiene el matutino.

"Al edificio de partidas es probable que se lo termine denominando "Zeppelin", ya que su diseño arquitectónico incluye una estructura edilicia dentro de otra (al estilo de la "Ballena Azul" del Centro Cultural Kirchner) con la forma de un dirigible, a la altura del primer piso, que es donde los pasajeros accederán al área de migraciones y preembarque", completó el elogio.

Por su parte, el periodista Diego Cabot, que publicó el origen de las supuestas fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno, afirmó en una nota que la obra iba a mejorar la conectividad y sumar vuelos, la posibilidad de que los usuarios del sistema eviten la ida de Aeroparque a Ezeiza torna la terminal más determinante para decenas de combinaciones, sea desde el interior o desde el exterior".

