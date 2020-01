Trabajadores de la TV Pública desmienten a Clarín por la fake news sobre un nombramiento en la era Macri

Los trabajadores de la Televisión Pública desmintieron al diario Clarín por la publicación de una nota que aseguraba que un gerente de noticias Néstor Clauzero accedió al cargo por concurso cuando en verdad lo hizo por designación política.

"Desmentimos lo que afirma el diario Clarín en su edición del día de hoy: @NSCLAUZERO , gerente de noticias de la TVP durante la gestión de @herlombardi y presidente de FOPEA en el mismo período, perdió un concurso para el cargo de cronista en el canal, al que se postuló en 2007", publicaron los trabajadores.

En una nota cuyo título era "El gobierno promete ahora pluralidad de voces", el diario Clarín había afirmado: "Sclauzero había ganado primero un concurso y luego fue nombrado por el ex titular del Sistema Federal de Medios Hernán Lombardi en ese cargo".

Desmentimos lo que afirma el diario Clarín en su edición del día de hoy: @NSCLAUZERO, gerente de noticias de la TVP durante la gestión de @herlombardi y presidente de FOPEA en el mismo período, perdió un concurso para el cargo de cronista en el canal, al que se postuló en 2007. pic.twitter.com/8Qjji11vbo — Trabajadores de Prensa Canal 7 (@Canal7SiPreBA) January 24, 2020

Sclauzero había afirmado que no renunció a su cargo debido a que nadie en la nueva gestión vino a pedírselo. El ex titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, había manifestado que los funcionarios que entraran en su gestión tendrían contrato hasta el 10 de diciembre de 2019.

"A mí nadie me dijo que me iban a echar. No pedí, ni dejé de pedir. No me dijeron que me corra", sostuvo Sclauzero en diálogo con el diario La Nación. De acuerdo al matutino, Sclauzero abrió el paraguas ante un posible despido al decir que a los gerentes de las empresas del Estado les corresponde el cobro de indemnización si prescinden de sus funciones.