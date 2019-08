Toty Flores aseguró que Mauricio Macri le dijo que no gobierna solo para los pobres

El diputado nacional Héctor "Toty" Flores aseguró que Mauricio Macri no lo desilusionó y que en una charla que tuvieron, el presidente le dijo que no gobernaba sólo para los pobres.

En medio de una crisis económica que incluye megadevaluación, tarifazos e inflación, el dirigente barrial afirmó que pese al aumento de la pobreza, el presidente "no lo desilusionó".

"Fue más difícil defender a Macri en 2015 cuando en el barrio se había hecho terrorismo con eso de que iba a sacar todos los planes sociales y eso no ocurrió", confesó.

Además, aseguró que el macrismo realizó un cambio cultural en el que las personas de los barrios ya no piden comida sino que piden trabajo.

"Tuve la oportunidad de hablar con él, le reclamábamos que fuera más gradual con las tarifas", sostuvo.

Y contó qué le respondió cuando le preguntó si le molestaba que dijeran que gobernaba para ricos: "Me dijo que no gobernaba para los pobres, sino para todos los argentinos".

"Y me ganó el corazón", finalizó en diálogo con Nancy Pazos.

"Macri me dijo que no gobierna para los pobres sino para que todos los argentinos estén bien. Lo que no puede haber es una crisis porque en una crisis siempre pierden los pobres. Y me ganó el corazón" @TotyFlores 📺 #MarcaPazos por @CronicaTV En vivo: https://t.co/8Mo4dtVGor pic.twitter.com/P9S3nxWl9T