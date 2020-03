Tom Hanks y Rita Wilson están internados por coronavirus y compartieron una foto juntos

Luego de que Hollywood colapsase ante la noticia de que Tom Hanks y su pareja, Rita Wilson, habían contraído coronavirus, los actores se mostraron estables a través de una foto compartida en redes sociales, sembrando tranquilidad entre los fanáticos del prestigiosos actor. Actualmente, se encuentran aislados en Australia y están internados reponiéndose.

A raíz de la triste noticia, la pareja querida se encuentra internada en un centro de salud en Australia. Ambos, aprovecharon las redes sociales para conectarse con sus seguidores y concientizar sobre la importancia de las medidas preventivas ante la crisis. "Hola amigos. Rita Wilson y yo queremos agradecerles a todos los que nos están cuidando muy bien en el centro Down Under. Tenemos Covid-19 y estamos aislados para no contagiar a nadie. Hay personas que podrían enfermarse seriamente por el virus", escribió el actor desde su cuenta de Instagram y sumó: "Nosotros estamos enfrenando esto con paciencia , en el día a día. Hay cosas que todos podemos hacer para cuidarnos a nosotros mismos y a otros, ¿no? Recuerden, a pesar de todos los hechos que ocurren, no hay lágrimas en el baseball".

La frase final de Hanks es un guiño a sus admiradores, haciendo referencia a la película de 1992 "Un equipo muy especial", en la cual interpretaba al entrenador de un equipo de baseball femenino donde estaban los personajes interpretados por Madonna y Geena Davis. Por otro lado, Rita Wilson aprovechó para contarle a sus seguidores cómo utiliza su tiempo en este especial momento de su vida. Acuarelas, pinceles y hojas es lo que ha llevado a su internación para entretenerse, además de su computadora en la que abrió desde Spotify una lista de canciones para escuchar durante su cuarentena.

Tom Hanks y su esposa se encontraban en Australia debido a una filmación del actor, quien se iba a poner en la piel del manager de Elvis Presley. Desde Warner Bros emitieron un comunicado velando por la seguridad y pronta recuperación del artista: "La salud y la seguridad de los miembros de nuestra compañía es siempre nuestra principal prioridad, y estamos tomando precauciones para proteger a todos los que trabajan en nuestras producciones en todo el mundo". "Hola, amigos. Rita y yo estamos en Australia. Nos sentimos cansados, como si tuviéramos catarro, y nuestro cuerpo nos duele. Rita ha comenzado a tener fiebre, que va y viene. Para hacer las cosas bien, decidimos hacernos la prueba del coronavirus y nos dio positivo", había posteado Hanks en su Instagram, luego de conocerse la noticia.

En los últimos días también fue noticia uno de los hijos de Tom hanks, Chet, quien les envió un mensaje de calma a los seguidores que se preocuparon por la salud del actor. "Sí, es verdad. Mis padres contrajeron coronavirus. Loco. Ambos están en Australia en este momento, porque mi papá estaba filmando una película allí, pero acabo de colgar el teléfono con ellos. Ambos están bien, ni siquiera están tan enfermos", había expresado en Instagram.