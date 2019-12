Tom Cruise vuelve a interpretar al teniente Maverick en la esperada continuación de Top Gun

El tráiler lo deja asentado desde el inicio: volvieron las cazadoras y las gafas de corte militar. Volvió el Teniente Maverick, el legendario piloto de caza interpretado por Tom Cruise. La secuela de Top Gun aterriza a 34 años de la original, para demostrarle al mercado que todavía se puede exprimir al clásico de los '80.

La primera entrega, dirigida por Tony Scott, obtuvo el Oscar a Mejor Canción Original por Take my breath away, de Berlin, y se transformó rápidamente en un éxito taquillero. En ese entonces el actor Tom Cruise atravesaba sus 24 años; a los 57 retomará el papel que lo elevó a la gloria, a pedido de los fans. Las sorpresas no acaban ahí, ya que Val Kilmer vuelve a componer a "Iceman". El elenco lo completan Jennifer Connelly- como la protagonista femenina- Miles Teller, Jon Hamm, Glen Powell y Ed Harris, en los roles centrales.

Paramount Pictures lanzó un nuevo tráiler que revela un poco más de la historia de Maverick. Tras haberse convertido en una de las leyendas vivas de la escuela de vuelo de la escuela Miramar en San Diego, California, Maverick, un piloto de caza que se niega a jubilarse a pesar de no tener oportunidad de seguir ascendiendo en el escalafón militar, se enfunda el mono de piloto de élite de la Marina de los Estados Unidos nuevamente para entrenar a una nueva camada de pilotos.

Top Gun: Maverick apunta a revivir la nostalgia por la década de los 80, con algunos cartuchos nuevos para las nuevas audiencias. Volvieron las secuencias de vuelo más vintage del cine. La película llegará a la Argentina el 25 de junio de 2020.