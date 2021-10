Tolosa Paz, ante empresarios: "La forma de crear trabajo es con el Estado y el sector privado, no es uno sin el otro"

La candidata bonaerense a diputada nacional por el Frente de Todos participó de una jornada en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción junto a empresarios de todo el país.

La candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, participó de una jornada en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) junto a empresarios de todo el país donde aseguró que “vinimos a poner a la Argentina de pie con un modelo productivo” y remarcó que el país “tiene que animarse a construir políticas de Estado, en el mediano y en el largo plazo, junto a la oposición política”.

“El estímulo a la producción y al trabajo está en el centro de nuestro proyecto político”, definió Tolosa Paz y planteó que “vinimos a poner a la Argentina de pie con un modelo productivo”, por lo que el “primer desafío que tenemos como país es crear trabajo, porque los niveles de pobreza y de exclusión son acuciantes”.

En este sentido, definió que la “forma de crear trabajo es con el Estado y el sector privado, no es uno sin el otro; y con un Estado que deje atrás las incertidumbres”; y consideró que “ese mundo de certezas se construye primero siendo capaces de escuchar los problemas que atraviesan cada una de las ramas y sectores de la economía real” para analizar “cómo la política puede ayudar para solucionar esos problemas”.

Para avanzar en ese camino de certezas, la candidata indicó que “Argentina tiene que animarse a construir políticas de Estado, en el mediano y en el largo plazo, junto a la oposición política, para poder desarrollar una estructura con 3 bases sólidas: en el aspecto económico, ambiental y social”.

Tolosa Paz viene de brindar una charla la semana pasada en el Consejo Agroindustrial Argentino donde presentó el proyecto de ley de promoción del complejo agro industrial, que brinda incentivos fiscales y libera aportes patronales para promover exportaciones con valor agregado; y también expuso en el coloquio de IDEA, donde planteó la necesidad de que el Programa Te Sumo, que reduce cargas patronales a quienes contraten jóvenes en sus empresas, se convertido en una ley nacional.

En el marco de la presentación, la candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, aseguró que “la estructura del Estado se construye con leyes y normativas en materia de estímulos a la producción y a las inversiones” y puso como ejemplo la ley de industria del software, que genera incentivos “para los que invierten en esta industria a partir de la liberación de cargas patronales y descuentos del pago de Ganancias”.

Frente a los representantes de los sectores empresariales, Tolosa Paz planteó como un eje principal de la propuesta del gobierno “una política industrial”, porque “no hay capacidad de desarrollo si la industria en la Argentina no es el motor”. Y completó: “Y no es la industria contra el campo; no hay posibilidades de que el país desarrolle cada una de las ramas de la economía real, que las plantas de producción crezcan si no somos capaces de encontrar un camino de certezas con el campo, porque las exportaciones que nos permiten traer divisas para desarrollar el resto de los sectores provienen del campo”.

Estuvieron presentes en el almuerzo, por parte del CICyP, Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA); Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); Iván Szczech, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO); Martín Cabrales, tesorero del CICyP; Jorge Collazo, vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), Fabián Papini, tesorero de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y del CICyP.