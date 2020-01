TN: escandalosa pelea en el vivo entre Miguel Ángel Pichetto y Diego Leuco por Alberto Fernández y Aníbal Fernández

Miguel Ángel Pichetto protagonizó un tremendo cruce al aire de TN con uno de sus periodistas estrellas: Diego Leuco. El exsenador disparó con furia por las acusaciones que hicieron sin pruebas contra Aníbal Fernández y por las lecturas valorativas respecto al presidente Alberto Fernández.

Mientras hablaban de la designación de Aníbal al frente del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, Leuco cuestionó al presidente y a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En ese sentido, hizo un paralelismo entre lo que sucedió entre el primer mandatario cuando estuvo distanciado de la expresidenta y lo que ocurrió con el exjefe de Gabinete antes de su nombramiento actual.

"Una cosa es que Alberto tuviera diferencias de criterios con Cristina, lo que no puede pasar es que le haya dicho 'criminal'. Y en esta situación es lo mismo. Lo acusan (a Aníbal) de tener vínculos con el narcotráfico y con la droga en la provincia de Buenos Aires y eso es lo que termina resultando grave", opinó sin tapujos.

Luego, acusó con liviandad a Aníbal de haber cometido delitos y le preguntó su opinión a Pichetto, intentando lograr cierta complicidad.

"Yo venía a hablar de los temas de la Argentina. No voy a emitir opinión sobre esta temática. Me parece que la valoración de los funcionarios y a cuál poner le cabe indudablemente al presidente", respondió primero.

Y continuó: "A mi no me gusta hacer valoraciones sobre personas, nunca lo hice".

Pero Leuco insistente, retrucó: "Una cosa es decir 'mire Pichetto, yo considero que hay que hacer un ajuste y usted considera que no'. Lo discutimos, lo charlamos y nos ponemos más o menos de acuerdo. Pero cuando yo le digo a alguien que tuvo que ver con una cuestión criminal es una situación delicada".

"Indudablemente que cada uno tiene que hacerse cargo de lo que dice y hace. Hay algunos que se exceden, hay como una hemorragia de palabras en la Argentina. Se dicen cosas que después son tan exorbitantes que quedan sin sustento", aclaró, danto a entender que desde TN mienten.

Y profundizó: "A mi me gusta siempre funcionar dentro de un marco de prudencia y responsabilidad. Y hay que tener cuidado cuando uno hace comentarios sobre personas porque después en la realidad hay una valoración sobre procesos que están en marcha que tienen que delimitarse en esa decisión que tienen los jueces y a veces no se corroboran afirmaciones que se dicen sobre determinadas personas".

"Hay a veces mucha decepción en términos de expectativas que la sociedad construye y resultados judiciales. Me gusta tener prudencia. No es cobardía. Yo nunca he hablado de personas sobre situaciones que después no se pueden corroborar", señaló con enojo.

"No es por defenderlo a (Aníbal) Fernández pero la aseveración de lo de la droga me parece una exageración. No ha habido una causa judicial que pueda corroborar que él estaba en una situación complicada con esa temática", finalizó con dureza.