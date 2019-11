The laundromat: Netflix, Meryl Streep y la oscura historia de los Panamá Papers

El mundo se escandalizó en 2016 cuando los Panamá Papers salieron a la luz. Se desnudaron las operaciones fraudulentas de miles de famosos, cineastas, empresarios, deportistas, políticos (algunos tuvieron que renunciar debido al impacto mediático en el que se vieron involucrados) y el secreto podrido se hizo público. Los memoriosos recordarán que el Presidente Mauricio Macri fue una de las "perlitas criollas" en aparecer en los documentos generando vergüenza y repudio en la prensa argentina e internacional. Y si existía un director capaz de ponerse al hombro semejante historia era Steven Soderbergh. Hay que decirlo: la película le calza justo.

The laundromat une todas las temáticas explotadas por Soderbergh a lo largo de toda su filmografia. El director se sale con la suya y la cinta es un capricho disfrutable para aquellos que no estén empapados en el tema. La audiencia más avezada encontrará un poco chata la historia; nada que no compensen las excelentes actuaciones de Meryl Streep y Gary Oldman. Soderbergh crea una narrativa basada en personajes extravagantes que se conectan a través de la firma de abogados creada por Jürgen Mossack y Ramón Fonseca (interpretados por Gary Oldman y Antonio Banderas). En la sátira mordaz The laundromat es atractiva y Soderbergh un maestro en la materia (ver La gran estafa).

The laundromat denuncia la corrupción del sistema capitalista de manera ligera y entretenida. La película -que en ningún momento se siente provocativa- cuenta una verdad difícil de forma amena y disfrutable. La arrogante de los narradores imita bellamente la mentalidad de los ricos, no solo de hoy, sino de todos los tiempos. Un cuento moral moderno que rehuye a los tonos oscuros y arenosos. Esta es una sátira. Reflexiona sobre la condición actual de la raza humana y arroja luz sobre zonas de penumbra. La realidad que muestra la película es mundial e ignorada por la mayoría: mientras algunos lo hacen por avaricia, otros lo hacen porque se sienten desesperanzados. Nos queda la codicia. Y la codicia por falta de una palabra mejor, no es buena.