The Fixer, la película ambientada en la Guerra Fría que mostrará los intentos de asesinato a Fidel Castro

A Ron Howard le gustan los desafíos, eso ya lo dejo claro en su nutrida filmografía elogiada por críticos y cinéfilos de todas las edades. El Grinch, Una mente brillante, Rush, y El luchador son algunos de los títulos que lo llevaron a la popularidad. Y 2020 no será la excepción. Además de hacerse cargo de la adaptación de las memorias de J. D. Vance con Hillbilly Elegy, película producida por Netflix, dirigirá The Fixer, un drama de Paramount Pictures sobre uno de los intentos de asesinato de Fidel Castro.

The Fixer estará ambientada en pleno apogeo de la Guerra Fría y se centrará en un agente del FBI elegido por la CIA para liderar a un grupo de operativos y mafiosos de Chicago para acabar con el que fuera presidente de Cuba entre 1976 y 2008. La idea original y el guion son de Tyler Hisel, que siempre pensó que había que contar una historia sobre los más de 600 intentos de asesinato a Castro a lo largo de su mandato.

Howard deberá repartir su tiempo entre este proyecto y Hillbilly Elegy, un drama que recrea el sueño americano a través de tres generaciones de familias apalaches. La película, que tiene previsto su estreno en Netflix a finales de este año, cuenta en su reparto con Amy Adams, Glenn Close, Haley Bennett, Freida Pinto y Gabriel Basso. “Se trata de una historia de transformación que tiene mucho que ver con la de mi familia y la de la familia de mi esposa”, ha explicado Ron Howard al portal especializado en entretenimiento Collider. “Habla de cómo ser tu mejor yo, pero también de todo lo que eso conlleva y las lecciones que tienes que aprender. Es un tema muy potente”, concluyó.

Por el momento, esto es lo único que se sabe. Corre la sospecha de que el actor Bradley Cooper podría estar involucrado en la producción de la historia, pero aún no hay una confirmación. Lo bueno es que según lo que trascendió, The Fixer es una prioridad para el estudio Paramount Pictures, por lo que no sería para nada raro que tuviésemos más adelantos pronto.