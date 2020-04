Terminó la temporada del fútbol de Primera: ¿Quiénes clasifican a la Libertadores y Sudamericana 2021?

La oficialización que hará el Comité Ejecutivo de dar por finalizada la temporada del fútbol argentino de Primera División, provocará que las plazas para las Copas internacionales 2021 deban dividirse por las fechas disputadas.

Mientras la polémica se mantenía hasta última hora entre quienes querían computar una tabla acumulada entre Superliga y Copa, y quienes querían dejar fuera la única fecha del torneo que cerraba la temporada, hay equipos que festejan y otros que sufren.

En los hechos, tomando en cuenta la tabla acumulada con esa única fecha jugada, Argentinos Juniors le arrebataría a Vélez la plaza en la Libertadores 2021, mientras que Talleres de Córdoba deja afuera de la Sudamericana a Rosario Central.

Así las cosas, los primeros cuatro -Boca, River, Racing y Argentinos- tendrán su lugar en la Libertadores, a la espera de los dos cupos restantes (Copa de la Superliga y Copa Argentina).

Esas plazas se disputarían en cancha y, la de la Copa Superliga, con un formato de torneo a definir que todos esperan se pueda disputar desde septiembre, si la pandemia lo permite.

Mientras, del quinto al décimo jugarán Sudamericana, estando clasificados Vélez, San Lorenzo, Newell s, Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia y Lanús.

Los dos juegos que no se disputaron de la única fecha de la Copa de la Superliga (Defensa vs. Estudiantes y River vs. Atlético Tucumán) quedarán suspendidos.