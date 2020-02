Tenso cruce entre Nicolás Del Caño y el diputado PRO Álvaro González

Durante la sesión explicativa que brinda en el Congreso el ministro de Economía, Martín Guzmán, por la reestructuración de la deuda, el diputado de izquierda Nicolás del Caño protagonizó un tenso cruce con su par PRO, Álvaro González, cuando éste presidió el plenario ante la efímera ausencia de Sergio Massa.

"Diputado, le pido que cierre por favor. Está casi duplicando su tiempo", dijo el macrista. Los legisladores acordaron hablar, cada uno, sólo cinco minutos y, según la explicación del hombre del PRO, ya se había excedido ese plazo.

El diputado de la Izquierda no se quedó callado y le respondió: "Tres minutos no quieren dar, pero bueno, nosotros entendemos que ustedes no quieren hablar porque tendrían que dar cuenta de eso pero nosotros. Tenemos mucho para decir", en referencia a la deuda, el vaciamiento del fondo de los jubilados y la estafa de los créditos UVA promocionados por el gobierno macrista.

González redobló la apuesta y le pidió que "cumpla con el tiempo, nada más", pero Del Caño solicitó que lo dejara terminar su exposición, en la que planteó la necesidad de desconocer la deuda para que "la crisis la paguen los que la generaron".

Apremiado de tiempo, el diputado PRO le puso un límite: "Diputado, vamos a dar por finalizado su tiempo. Ha duplicado el tiempo que tiene otorgado". Sin embargo, el interlocutor había terminado su discurso y pudo decir lo que había programado.