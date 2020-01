Supermercados chinos solo tendrán los productos de canasta básica en Precios Cuidados

La titular de la Cámara de Supermercados Chinos, Yolanda Durán, se refirió al relanzamiento de Precios Cuidados con primeras marcas y más de 300 artículos. Al respecto, opinó que “está bueno que revivan el programa porque había una distorsión de precios tremenda”. En ese sentido, agregó: “Es como una referencia y está bueno para contener las avivadas y la inflación, nos convocaron para el lunes y vamos a participar como hicimos cuando estaba Augusto Costa en el Gobierno. En su momento fue muy exitoso el programa”.

En declaraciones al programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio, Durán remarcó: “Si hay comunicación y negocian con los mayoristas que se hacen los vivos y aumentan los precios, nosotros estamos dispuestos a trabajar” y añadió que desde los comercios asiáticos van a llevar su listado de productos y "comparar precios y la cantidad". "No podemos poner los 310 productos porque no tenemos el mismo espacio que los hipermercados, sólo vamos a incluir los de la canasta básica”, remarcó.

Asimismo, afirmó: “Hay una leche a la que solamente tienen acceso las grandes cadenas y eso es como una discriminación. No sé por qué no nos la venden. Es la leche La Armonía”. Durán se quejó además por las recientes medidas en torno al IVA a los productos de la canasta básica: "Es una falacia. No te perdonan nada, si no pagas, te intiman. Encima después te bloquean el CUIT. Todos pagamos el IVA. Se puede jugar con el porcentaje de ganancias”.