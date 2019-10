Superclásico: a los gritos, Mariano Closs y el 'Chavo' Fucks se cruzaron con todo tras el River - Boca

Luego de la victoria de River sobre Boca (2-0) por el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores, los periodistas Mariano Closs y Diego 'Chavo' Fucks mantuvieron un tenso cruce al aire al hablar del juego 'Xeneize'.

En la emisión especial de 90 minutos de Fútbol, el relator y el periodista discutieron sobre el rendimiento de Boca y, en particular, el de Emanuel 'Bebelo' Reynoso y no lograron ponerse de acuerdo. Por eso, el 'Chavo' pidió un "ida y vuelta", pero no se esperó la contestación de Closs.

"Sí, sí, correcto, vos tenés todo el día para hablar ahí", le espetó desde el Estadio Monumental, con claros signos de enojo.

Y la charla derivó en un picante cruce:

—Fucks: Vos también...

—Closs: No, yo no trabajo con ustedes.

—Fucks: Es fútbol, debatámoslo.

—Closs: Lo que pasa...