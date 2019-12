Star Wars: The Rise of Skywalker puede causar ataques epilépticos

Disney advirtió a los propietarios de cines de todo el mundo pidiéndoles que notifiquen a los clientes que ciertas imágenes y secuencias de luces intermitentes sostenidas en Star Wars: The Rise of Skywalker podrían afectar a las personas con epilepsia fotosensible. El cierre de la tercera trilogía de la franquicia creada por George Lucas llegará a los cines argentinos el jueves 19 de diciembre.

La compañía del ratón también dio aviso a la Epilepsy Foundation, entidad que publicó un aviso el viernes por la mañana comunicando que estaba trabajando junto a Disney para proporcionar información a sus miembros.

We appreciate Disney proactively putting out information about STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER containing several sequences with imagery and sustained flashing lights that may affect those with photosensitive epilepsy. Find tips for staying safe: https://t.co/RozkzfQkSc pic.twitter.com/JrPsl2EDpq