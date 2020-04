Sin corazón: Susana Giménez devolvió al perro que adoptó en la cuarentena

La conductora Susana Giménez adoptó un cachorro durante la cuarentena obligatoria por el coronavirus, pero menos de dos semanas después decidió devolverlo.

La diva habría presentado a la perrita de raza Vizsla en su cuenta de Instagram y la había nombrado Rita, pero la regresó al criadero. "Vamos a pasar juntas lo que queda de cuarentena jugando, dándole de comer, enseñándole todo hasta que podamos viajar a ver a sus hermanos que están esperándonos en La Mary", había escrito la ex actriz en sus redes sociales.

No obstante, en una entrevista con Santiago del Moro para Juntos podemos lograrlo, que se emite por Telefe, Giménez reveló que Rita ya no está junto a ella. "Desgraciadamente, hoy la perrita volvió al criadero porque me mordía mucho", intentó justificarse.

Y agregó: "Sabes que me mordía tanto, tanto, tanto que estoy deshecha. Los brazos no los puedo mostrar y tengo las piernas ensangrentadas. Le estaban saliendo los dientitos de abajo, así que me la van a traer dentro de un mes. Me volvía loca”.

Para la conductora la convivencia con la mascota no fue fácil y decidió devolverla, una actitud que fue muy criticada en las redes. "No saben el trabajo que me está dando, tiene los dientes como alfileres, muerde todo lo que encuentra y se tira de la cama todo el tiempo...", aseguró.