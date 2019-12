Simpatizantes de Macri atacaron y golpearon al movilero de C5N Lautaro Maislin

En el acto de despedida del presidente saliente, Mauricio Macri, sus simpatizantes se mostraron enojados con la presencia del movilero de C5N y comenzaron a atacarlo con empujones y le gritaron: "¡Tomatela de acá!"

Lejos del respeto y de bregar por la democracia, un grupo de simpatizantes de Cambiemos comenzaron a empujar y a golepar por la espalda al movilero Lautaro Maislin que estaba cubriendo la marcha. Entre gritos y amenazas, el periodista se vio acorralado entre una muchedumbre que no dejaba de gritar.

También, comenzaron a tapar la cámara de C5N con las banderas de Argentina para que no se viera cómo un hombre por atrás le sacaba el auricular al periodista.

Acá están los que dicen ser fiscales de la República y garantes de la democracia, atacando a un periodista que está trabajando en un medio que no les gusta porque es crítico del Gobierno. Espantoso.



Abrazo grande para nuestro colega @LautaroMaislin.pic.twitter.com/ZZWYCD7N5S — Juan Amorín (@juan_amorin) December 7, 2019

Minutos antes, una señora se enojó ante la pregunta de Maislin sobre qué opinaba del procesamiento a Juan José Aranguren que se dio a conocer esta semana.

Despedida de @mauriciomacri en Plaza de Mayo. Agravios contra el móvil de @C5N y @LautaroMaislin: "Yo no voy a ir a un acto de ustedes. Mafiosos, negros, borrachos y delincuentes" pic.twitter.com/qRmgpaMChE — C5N (@C5N) December 7, 2019

"Eso es mentira, no hubo ningún procesamiento. Vos venís acá a provocar, estas provocando. No me podes hablar del procesamiento de Aranguren, mienten", expresó llena de ira una señora a la cámara de C5N.

Ante la actitud de la mujer, el movilero intentó irse pero la señora prosiguió: "No voy a soportar que vos vengan a provocar, no voy a ir a un acto de ustedes, mafiosos, negros, borrachos, delincuentes".