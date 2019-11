Servant, lo nuevo de M. Night Shyamalan estrena trailer completo

Toby Kebbell (Dawn of the Planet of the Apes, Kong: Skull Island) y Lauren Ambrose (Six Feet Under) interpretan a una pareja que contrata a una nueva niñera para cuidar de su pequeño bebé. Como el tráiler anticipa las cosas empiezan a tomar tintes oscuros y aterradores.. ¿Será este el tiro de gracia de M.Night Shyamalan?

Recordemos que el director de Sexto Sentido viene de producir dos plomazos como lo fueron Wayward Pines (2015-2016) y Glass (2019). No obstante, el director indio estadounidense es una caja pandora y esperamos que esta vez sorprenda por con esta nueva apuesta.

Nell Tiger Free (Game of Thrones) y Rupert Grint (Harry Potter) completan el elenco del show que debutará en Estados Unidos a fines de noviembre.