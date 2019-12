Sergio Maldonado cuestionó duramente el fallo de Casación por la muerte de Santiago

Sergio, hermano de Santiago Maldonado, opinó sobre el fallo publicado ayer por el caso de su hermano: “Me cuesta entender el fallo de la Cámara de Casación. La mayoría de los medios puso lo opuesto a lo que dice el fallo”. “Hay 2 jueces que dicen que no dicen nada sobre investigar la desaparición forzada de Santiago, son cobardes y cagones”, agregó.

En declaraciones a El Destape Radio, Maldonado afirmó: “Tenían que tomar una decisión de estar a favor o en contra de investigar el caso como desaparición forzada, pero no dijeron nada”, “el único que dijo que había que investigar el caso como desaparición forzada es el juez Hornos. Los jueces Borinsky y Carbajo no dijeron nada” y “lo único que coinciden todos es que el gendarme Echazú sigue imputado, a diferencia de lo que decía Bullrich”.

"Son cobardes y cagones"

En ese sentido, remarcó: “La desaparición forzada implica investigar a Bullrich y todos los que estaban arriba. Si no se van a limitar a los gendarmes, a cortar el hilo por lo más delgado”, “Si no se investiga de verdad la desaparición forzada a mí no me interesa nada” y “yo no negocio, o investigan a Bullrich y Noceti o nada”.

Asimismo, aclaró: “No hay nada que muestre que el cuerpo de Santiago estuvo siempre ahí, solo lo sostienen los medios”, “Vamos a hacer otra presentación ante la Corte Suprema y luego ante tribunales internacionales” y “El fallo de Casación es engañoso. Queremos que aclaren”.

Además, agregó que “la causa ya pasó por 3 jueces y ninguno quiere hacerse cargo, hay que asignar un nuevo juez” y sostuvo que esto "es muy costoso humanamente”. “O realmente se hace una modificación del sistema Judicial o todo va a seguir igual”, remarcó.