Sergio Burstein: "Me empecé a enamorar del Gobierno de Alberto Fernández"

Sergio Burstein, integrante de Familiares y Amigos de Víctimas del atentado a la AMIA, valoró el discurso del presidente Alberto Fernández en torno a la publicación de las declaraciones que hicieron los exagentes de la SIDE en el juicio por el atentado y hasta se animó a confesar que se empezó a "enamorar" del gobierno.

“Es importantísimo porque era lo que pedíamos los familiares en el juicio por encubrimiento, queríamos que el público supiera. Uno de los archivos secretos encontrados en una dependencia de la AFI era la Operación Cacerola, que decía que había que la Oficina Antiterrorismo de la SIDE a cargo de Jaime Stiuso tenía que contactarse y ofrecerle plata a Mohsen Rabbani para que se vaya del país. Y si no se quería ir había que echarlo y no dejar posibilidad de interrogarlo porque no había prueba judiciables”, explicó, en diálogo con la AM 750.

En este sentido, el dirigente criticó la postura del gobierno de Cambiemos frente al juicio por el atentado a la AMIA y los trató de "mala leche" por mentir con la declasificación de los archivos: "Eso ya lo había hecho Néstor Kirchner y Cristina". También acusó a Mauricio Macri de destruir "pruebas para que quede firme la acusación contra Irán”.

"La podredumbre de los sótanos está en la SIDE, en la investigación de Alberto Nisman que respondía a la embajada de Israel y EEUU, en la Policía Federal”. sintetizó.

Y se cuestionó: "¿Por qué el manto de oscuridad de mano de Jaime Stiuso, ese monje negro, que lo vimos con esa sonrisa que da miedo? Cuando lo veo públicamente a Stiuso, veo la muerte caminando. ¿Por qué no investigar a Angelici y a Garavano apretando a la querella para que no acusen a Mullen y Barbaccia, que son amigos de Garavano?".

"Ayer me empecé a enamorar del Gobierno de Alberto Fernández con este anuncio”, concluyó Burstein.