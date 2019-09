Sergio Berni denunció subejecución presupuestaria y aseguró que el Gobierno es ineficiente

El ex secretario de Seguridad Sergio Berni apuntó contra Mauricio Macri y aseguró que dan planes sociales sin generar trabajo.

"No solamente no hay un control, sino que no hay ningún tipo de contraprestación. Por eso es tan importante el trabajo de generar cooperativas, para que el plan social sea un puente hacia el trabajo", apuntó el senador provincial.

Y en la misma línea, remarcó que "la calidad de gestión de un gobierno, ya sea municipal, provincial o nacional, se mide fundamentalmente en la ejecución de su presupuesto. Aquella gestión que subejecuta es porque no tiene capacidad de gestión".

"La subejecución es la falta de capacidad de gestión por parte de los funcionarios que tienen a cargo ejecutar esos presupuestos. Hay una clara ineficiencia", afirmó en referencia al Gobierno macrista.

Además, aseguró que "gobernar no es solamente una cuestión de gastar plata, sino de agilizar administrativamente para que esa plata llegue al beneficiario que tiene que llegar".

"La única partida que sobreejecutaron fue la del pago de deuda", ironizaron en la mesa de debate junto a Rolando Graña.

"Más allá de la discusión técnica de quién es la responsabilidad un presidente es moralmente responsable por controlar el estado social porque maneja la macroeconomía. La verdad que escucharlo decir el otro día 'a mi me engañaron' o 'me mintieron' a un presidente, es preocupante", finalizó Berni.