Sebastián Vignolo estalló contra Olé por la actuación de Lucas Pratto en la final de la Copa Libertadores

El conductor Sebastián Vignolo se mostró muy enojado con el diario deportivo Olé y cuestionó la calificación que le dieron a Lucas Pratto por su desempeño en la final de la Copa Libertadores.

"Me pasaron el puntaje que le puso Olé a Pratto, me parece una falta de respeto, le pusieron un uno. Me parece mucho más grave que cualquier otra cosa", disparó Vignolo en 90 minutos de fútbol, que se emite por Fox Sports.

Enojado, el periodista señaló que no es una calificación sino "una descalificación".

Al rato, el ex jugador Raúl Cascini disparó: "después se enojan cuando no les hablan y no les contestan".