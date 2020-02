Se estrenó Judy, la película por la que Renée Zellweger podría llevarse el Oscar

Judy Garland tuvo una vida corta y intensa: Mujer, actriz, cantante, la multifacética artista luchó contra sus adicciones, sus esposos, sus deudas y sus angustias, que la llevaron a una tortuosa muerte a los 47 años. Este personaje glorioso para una biopic es retratado por Renée Zellweger, quien vuelve a la actuación tras varios años ausente en la pantalla grande. La actriz, que fue reina de la comedia romántica luego de Jerry Maguire, Seducción y desafío y El diario de Bridget Jones -su película más popular- es la gran favorita para llevarse el Oscar a Mejor Actriz Principal. Todas las cartas están expuestas para que esto suceda.

Judy es tan eficaz como convencional y el cineasta inglés Rupert Goold sabe como llevar adelante un drama sólido, aunque por momentos vacío de matices que lo enriquezcan. En este equilibrio yace la receta para el éxito, o al menos la nominación de Zellweger que, hay que decirlo, luce descomunal: canta, luce y actua como Garland. La mítica Dorothy de El Mago de Oz brilla y en la interpretación de Renée Zellweger residen todos los méritos. El resto es un clásico que encanta a los miembros de la Academia: Biopics trágicas con mártires populares. Un regreso triunfal para la actriz de Hollywood.

El guion de Tom Edge, basado en la obra de teatro End of the Rainbow, de Peter Quilter, va alternando entre el último año de la diva y sus inicios en la industria del cine bajo la manipulación del productor Louis B. Mayer (Richard Cordery). La película muestra sus penurias económicas, su imposibilidad de cumplir con su rol de madre que la llevó a perder la custodia y al mismo tiempo poder reciclar y encarrilar una carrera musical en medio de una vida llena de turbulencias y contratiempos. En ocasiones, la cinta se torna repetitiva y los golpes bajos no impactan tanto como deberían. Pese a ello, algunos pasajes clave sacan a Judy del apuro y la hacen disfrutable.

La clave de Judy es, valga la redundancia, la increíble performance de Renée Zellweger, quien pide el Oscar a gritos y, sin dudarlo, lo merece. En el complejo trabajo gestual podemos confundirnos y pensar que es Judy Garland quien está en la pantalla grande; cuando damos cuenta de ello no queda más que aplaudir de pie.