Se cumplen 39 años de la gira que trajo a la mítica Queen a Argentina: Maradona y China Zorrilla vibraron junto al legendario Freddie Mercury

Se cumplen 39 años de la gira sudamericana que trajo a Queen a Argentina y reunió a más de 100 mil personas a lo largo de las fechas multitudinarias que se llevaron a cabo en el estadio de Vélez. La superproducción y la cobertura que los medios de comunicación hicieron fue una de las cosas más resonantes del histórico acontecimiento que marcó a muchísimos argentinos. Las charlas de China Zorrilla y Juan Alberto Badía con Freddie Mercury, las fotos de Maradona con Queen y algunas perlitas más detrás de un hito en la historia de los recitales nacionales.

Corría 1981 y, a pesar de vivir en dictadura, la presentación de Queen en Argentina cobró fuerte relevancia, pues se trataba del mejor momento de la banda. En esta gira sudamericana de la mítica banda de Freddie Mercury y Brian May, Argentina se encontraba dentro del recorrido y la histeria de los fans se hizo presente desde el inicio en el aeropuerto de Ezeiza, donde bajaron todos los miembros del staff y tuvieron un intercambio con a multitud. El 28 de febrero tuvo lugar el primer concierto en el estadio de Vélez y Miguel Mateos, una voz poco conocida en ese momento, fue elegido junto con su agrupación ZAS como artista telonero. A las ocho de la noche, todos los presentes recibieron con ovaciones a Freddie Mercury, que vestía una musculosa blanca de Superman, un chaleco de vinilo negro y pantalones ajustados de cuero rojo brillante, y la magia arrancó.

"We will rock you" fue el tema con el que Queen arrancó, para seguir con un listado de éxitos entre los que se incluyeron "Another One Bites the Dust", "Somebody to Love", "Love of my Life", "Don't Stop me Now" y "We are the Champions", entre otros. Luego de dos shows en Vélez, la banda viajó a Mar del Plata donde se presentaron el 4 de marzo en el estadio mundialista José Minella frente a treinta mil seguidores. De ahí, continuaron su gira en Rosario, Santa Fe, para dominar la cancha de Rosario Central. El plato fuerte, y final de la gira, fue nuevamente en Buenos Aires, en la cancha de Vélez.

Uno de los momentos más recordaos de la noche fue cuando Diego Maradona subió al escenario para presentar el tema "Another One Bites the Dust". Tras la finalización del recital se dio el encuentro entre Maradona y los miembros de Queen, inmortalizados en varias instantáneas que muestran a Freddie con una remera de la selección argentina y al futbolista contento por el encuentro. En ese recuerdo también se lo pudo ver a Maradona luciendo una camiseta con una bandera inglesa. También, es recordado el momento en el que los integrantes de Queen se reunieron también con el dictador que ocupó el cargo de Jefe de Estado en ese momento, Roberto Viola, un encuentro deseado por los representantes de la dictadura militar que fue aprovechado para mostrarse cercanos y amables. Un momento tétrico entre tantos momentos de magia pura.

En cuanto a la cobertura de la prensa, Canal 9 transmitió en vivo el concierto y Juan Alberto Badía fue el privilegiado que pudo entrevistar a los integrantes de la banda. Otra de las entrevistas que se recuerdan (y pueden ver más abajo) fue la que China Zorrilla le hizo a Freddie Mercury. Entre algunas de las curiosidades de la estadía de Queen en Argentina, se dice que Brian May visitó el famoso Italpark con su familia y que el excéntrico Miguel Romano peinó a Freddie en una de sus presentaciones en Buenos Aires.