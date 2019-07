Santoro, tras la declaración: "No hay nada para procesarme"

El periodista Daniel Santoro salió del juzgado de Dolores tras declarar en indagatoria ante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla y confió en que "no hay pruebas" para que expresen su procesamiento.

"Hay un expediente con todas mis llamadas, entrantes y salientes. Y eso pone en riesgo el trabajo y la integridad física de mis fuentes de información. El juez no me pidió revelar fuentes. Solo hice comentarios sobre D'Alessio en la medida que usó mi nombre sin mi conocimiento y autorización para extorsionar personas", relató el periodista oficialista.

Y añadió: "El doctor me mostró los indicios que son chats de Marcelo D'Alessio que a mi criterio no constituyen una actitud de parte mía participando una agencia de inteligencia o inteligencia paraestatal. Lo que contesto en los chats es "Ok", "excelente", nada más".

Tras estar alrededor de cinco horas frente al juez y el fiscal, el ex Animales Sueltos aclaró: "Tuve un tratamiento respetuoso por parte del juez y el fiscal y conteste todas las preguntas. Espero que no se enganchen en lo que pidió Etchebest y Mario Cifuentes que pidieron mi indagatoria. No la pidió el fiscal, la pidieron los querellantes. No tengo nada que ver en el caso Etchebest".

"El juez tiene 10 días para decidir si me procesa, si me declara la falta de mérito, o si me sobresee. Confío en el buen criterio del fiscal y del juez, que no hay pruebas, a mi criterio y de mis abogados, que no hay nada para procesarme. Espero una decisión ajustada a derecho", sostuvo.

En la indagatoria estuvo presente el juez, su secretario letrado, el fiscal junto a su secretaria, y sobre el final hicieron preguntas los abogados de Santoro: "No quería que quedaran dudas. No me abstuve y respondí todas las preguntas".