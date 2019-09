Santiago Maldonado: la abogada de la familia advirtió que “la Cámara no puede descartar una desaparición forzada"

La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resolvió reabrir la causa de Santiago Maldonado para que se investigue si existió abandono de persona por parte de Gendarmería. Al respecto, la abogada de la familia, Verónica Heredia, advirtió sobre la falta de investigación que existió por parte de la Justicia y la decisión del juez Gustavo Lleral de archivar la causa.

En diálogo con El Destape, la letrada alertó que “en principio, queda claro que no es como dijo Lleral de que Santiago se ahogó solo, sin que nadie lo viera. Es una mentira. Como mínimo la Cámara dijo esto, reconoce que entonces no hubo investigación, por lo tanto, la Cámara no puede descartar una desaparición forzada porque no se investigó”.

Y advirtió que “si no se investigó un abandono de persona, no se investigó nada”

“Nosotros, por eso, vamos a ver en qué términos está la resolución. Si habilita o no a admitir que se continúe con la investigación tal como está. Nosotros denunciamos que no tenemos con quién investigar, tampoco, un abandono de persona”, replicó Heredia.

Asimismo, indagó: “¿Quién va a investigar eso? ¿Lleral? Quien dijo que no pasó nada. ¿Qué fuerza de seguridad?”.

Hasta el momento, la Cámara se expidió y pidió que sea el juez Lleral, quien decidió archivar la causa, el que lleve adelante la investigación.