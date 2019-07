Santiago Maldonado: a dos años de su desaparición, su familia advierte por disturbios provocados por el Gobierno

Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, aseguró que en la marcha convocada para mañana “si el Gobierno genera algún disturbio no sería la primera vez. No hay que entrar en provocaciones”. “Si el Gobierno hace algo en la movilización de mañana va a ser muy evidente”, agregó.

En diálogo con el programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio, Maldonado remarcó que “mañana no se cumplen 2 años de la muerte de Santiago, sino de la desaparición forzada. Por eso pedimos que se siga investigando y no se cierre la causa”.

En ese sentido, el hermano del joven tatuador afirmó que “una vez más vemos que el caso de Santiago es utilizado electoralmente por el Gobierno de Macri, como hicieron en 2017” y que “el Gobierno es el que tiene el poder de diseminar prueba falsas”.

Sobre la causa, relató que pidieron “expertos independientes que investigue como una desaparición forzada en democracia. No hay nada que indique lo contrario”.

Ante el caso del escultor detenido en Lomas de Zamora, Sergio Maldonado afirmó que “quieren mandar un mensaje de que si te manifestás te detienen. Son mensajes cuasimafiosos”. “Tenemos la calle. Y lo de Santiago es algo que no se puede parar”, subrayó.

Sobre la ministra de Seguridad, afirmó que no se reuniría con Patricia Bullrich: “Cuando empecé a buscar a Santiago fui claro: no me voy a juntar con el Gobierno a no ser que me devuelvan a Santiago con vida. Jamás me voy a sentar con Patricia Bullrich, que nos difamó y nos atacó y no actuó como tenía que actuar una ministra de Seguridad”.

Por último, Maldonado afirmó: “Le pido al Estado, esté quien esté, que se cree un equipo de expertos independientes. Y el 1 de agosto de 2020 voy a estar en la Plaza de Mayo”.