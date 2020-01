Santiago del Estero: denuncian a dos rugbiers de golpear brutalmente a un joven

Un estudiante denunció haber sido brutalmente golpeado por dos rugbiers en Santiago del Estero, luego de haber mantenido una discusión en un local bailable cercano a la capital provincial.

Juan Cruz Mussi denunció que fue golpeado por los jugadores de rugby Exequiel Chedid y Francisco Piatti, quienes militan en el Santiago Lawnn Tennis Club y la selección provincial.

Carol Pamela Gadán, abogada de Mussi, indicó al diario El Liberal que todo se inició con un intercambio de palabras en el interior de un boliche situado en la autopista que une las ciudades de Santiago del Estero y La Banda.

Asimismo, relató que la víctima no respondió la agresión y se alejó de ese sector. No obstante, cerca de las 7.30 cuando se dirigía al estacionamiento para volver a su casa fue interceptado por los dos denunciados. En ese momento intervino el personal de seguridad del boliche y la situación no pasó de un cruce verbal, pero poco después cuando ya salía con sus amigos en su camioneta hacia la autopista un ladrillazo los hizo frenar su marcha.

Los dos acusados lo persiguieron junto a otros seis rugbiers. Los amigos del joven intercedieron para frenar la pelea pero resultaron heridos y volvieron a refugiarse en la camioneta.

La víctima no llegó a volver a su vehículo antes de que los dos rugbiers acusados empezaran a golpearlo mientras un tercer sujeto lo tenía reducido por los brazos.

“Piatti le hizo una llave, es decir lo tomó por el cuello ahorcándolo, y al irse para atrás le cruzó las piernas y cuando estaban por caer ahí es cuando intervino otro joven -ajeno a los dos bandos- quien hizo que lo suelten”, remarcó Gadán.

El hecho será investigado por el fiscal de turno Alvaro Yagüe, quien ya ordenó una serie de pericias a la víctima y una prohibición de acercamiento para los acusados.