Santiago Cafiero sobre la deuda externa: "No puede ser una herida que nos desangra permanentemente"

Después de las medidas anunciadas esta tarde por el flamante presidente de la Nación, Alberto Fernández, en materia económica, el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero se refirió a la situación que atraviesa el país y a cómo negociarán con el Fondo Monetario Internacional el pago de la deuda externa.

Tras asegurar que la ley de Solidaridad Social será un plan de contingencia para afrontar la emergencia económica, afirmó que es necesario avanzar con el pago al FMI.

En ese sentido, afirmó que "Argentina tiene voluntad y vocación de pago" desde siempre.

"Nosotros queremos pagar la deuda, pero necesitamos tiempo. No se puede pagar a costa del sufrimiento de un país. Está sufriendo un pueblo", apuntó.

Y profundizó: "No puede ser una herida que nos desangra permanentemente y que no nos permite en ningún momento ponernos de pie. La deuda no puede ser esa piedra en el camino al desarrollo argentino".

"Lo que necesitamos es que sea lo suficientemente adecuada como para que no impida el normal desarrollo productivo, queremos crecer", remarcó en diálogo con C5N.

Respecto a la renegociación de los plazos, el funcionario explicó que desde hace tiempo el ministerio de Hacienda está en contacto con los acreedores y el organismo internacional.

"Queremos ser claros: la negociación va a ser de cara a los argentinos, a la sociedad. No va a empeñar el futuro de nadie, lo vamos a hacer con responsabilidad para que no implique entregar el desarrollo y el futuro la Argentina", finalizó.