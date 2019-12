Santiago Cafiero contó cómo fue que Alberto Fernández le dijo que iba a ser candidato a Presidente

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, es una persona de íntima confianza del presidente Alberto Fernández. El deseo de vencer al macrismo y unir a la oposición los juntó y luego no se separaron durante toda la campaña. Por eso, Pernández lo eligió para que ocupe la oficina contigua a su despacho en Casa Rosada.

En diálogo con Taty Almeida en ¿Qué me contás? (El Destape Radio), Cafiero habló sobre su vida, su formación, su deseos para el país y una anécdota especial: cómo se enteró que Alberto Fernández iba a ser candidato a Presidente.

"Ese sábado fue único", comenzó a relatar rememorando la jornada en la que Cristina Kirchner hizo el anuncio a través de un video publicado en redes sociales. "El día anterior, me cuenta Alberto después de un asado en Lomas de Zamora con intendentes", explicó.

"Esa semana me había juntado con él porque estábamos escribiendo un libro, pero ahora hasta que nos juntemos no sale más ese libro", lanzó entre risas. "El jueves le pido que me confirme si hacemos el asado. El viernes voy, pero estaba con otra cosa en la cabeza y cuando volvemos me cuenta: 'Decidimos con Cristina eso y lo vamos a anunciar con un video'", recordó.

En otro tramo de la nota se refirió a sus primeros días en la gestión: ·Estamos poniendo un punto de partida con firmeza y tomando decisiones que algunas caen bien y otras no, pero son necesarias".

Y siguió: "Necesitamos poner un marco de estabilidad y empezar a crecer en los objetivos que tenemos. Las prioridades de nuestro gobierno son bien distintas a las del anterior".