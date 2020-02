Samsung explicó por qué los celulares Galaxy recibieron una notificación "1"

Entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, todos los usuarios de un celular Samsung Galaxy en el Mundo recibieron un "1" de notificación de la aplicación "find my mobile" (que viene instalada por defecto), lo cual generó extrañeza por el sinsentido. Al pulsar sobre la misma, simplemente no pasaba nada. Por eso, la empresa fabricante de estas terminales salió a explicar la situación.

La "falla" se dio a nivel mundial y la empresa explicó, a través de su servicio técnico en el Reino Unido, el motivo: según dijeron, se trató de un "error sin intención" producido durante un test interno. Vale aclarar que la notificación no tiene ningún efecto sobre la "salud" del dispositivo ni genera fallas en la seguridad de los usuarios.

La app, que viene instalada por defecto en todos los dispositivos Samsung, sirve para bloquear de forma remota un teléfono en caso de extravío o robo. También permite, en los mismos casos, realizar acciones como rastrear un teléfono o utilizar la cámara para fotografiar a quien se haya quedado con él.

Recently, a notification about “Find My Mobile 1” occurred on a limited number of Galaxy devices. This was sent unintentionally during an internal test and there is no effect on your device. We apologize for any inconvenience this may have caused our customers. ^LF