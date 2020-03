Saborido: “Cualquiera que tenga ganas puede ser creativo”

El productor y guionista Pedro Saborido brindará un taller de creatividad en el que volcará toda su experiencia de trabajo a quienes se inscriban. A través de ejercicios, trabajará las formas y los métodos sobre la materia. “Cualquiera puede ser creativo, cualquiera que tenga las ganas de serlo”, confiesa Saborido a Edgardo Kawior.

- Edgardo Kawior: Al respecto de que “cualquiera puede ser creativo”, ¿un amigo que es menos creativo que un sello también entra en ese grupo?

- Pedro Saborido: Sí, la idea es trabajar un taller en donde vemos las formas y los métodos, pero sobre todo la forma de un propio método para ver donde uno funciona creativamente. Y hacemos ejercicios, precisamente, para mostrar que la creatividad sale del trabajo o del ejercicio y del juego, y no solamente de la inspiración, que no se niega, pero lo importante es ver que no apelamos a la inspiración o al talento natural ni a cualquier pensamiento mágico, sino a la actitud.

- EK: ¿Qué es la creatividad para vos? ¿Para qué sirve un taller de creatividad?

- PS: La creatividad es como resolver, como aportar, como buscar no solamente soluciones sino nuevas formas para cualquier objetivo. El taller de creatividad básicamente y en primera instancia trabaja sobre lo artístico. Eso es lo que generalmente se pone como creativo. Y desde ahí, si bien los ejercicios tienen que ver con lo narrativo, son aplicables a cualquier cuestión artística, y después también fuera de ese rubro. Es un taller que sirve para iniciados, para no iniciados que quieran hacer algo artístico, y para cualquier persona que quiera ejercitar lo creativo.

- EK: ¿Qué va a pasar en las tres horas de taller?

- PS: En esas tres horas vamos a ver formas, crear historias y ver ejercicios en los cuales cada uno puede descubrir que puede ser creativo haciendo historias o armando ideas. Hay una parte que es más teórica, otra que es más práctica, y una de consultas sobre qué es lo que le pasa a cada uno cuando tiene que enfrentar el hecho creativo, qué es lo que le ocurre a cada persona. A veces tiene que ver con el “no se me ocurre nada”, a veces con el “no tengo la disciplina para hacerlo” o a veces “no tengo el tiempo” o “se me ocurre y no lo hago” o “no encuentro la manera de ponerme a hacer algo” o “me trabo en las ideas". Por eso el taller, también, es para gente que ya está teniendo un ejercicio creativo, y muchas veces encuentra lagunas o impedimentos y se angustia.

- EK: Si al taller vienen un guionista y la dueña del negocio de ropa de Artigas y Carlos Antonio López, ¿cómo hacés para que los dos aprovechen el taller y ninguno se vaya decepcionado?

- PS: Supongo que ninguno se va a decepcionar porque con el guionista van a aparecer un montón de cosas que son propias del oficio y que muchas veces se las ve como personales, y aquel que no sea guionista también va a poder descubrir que en realidad puede ejercer también la creatividad y que no es algo solamente para alguien que es un dotado o tiene un talento natural para eso.

- EK: “Cualquiera puede ser creativo” es un gran slogan. Con una mano en el corazón, ¿creés que eso es así o es una herramienta de marketing para que todos y todas se anoten?

- PS: No, de verdad, cualquiera puede ser creativo. De última también está la idea que yo hace treinta años no me considero un tipo ni talentoso, ni ahí. Simplemente, me siento y trabajo. Con una mano en el corazón, es verdad. Cualquiera puede ser creativo… cualquiera que tenga ganas de serlo.

Taller de Creatividad en El Alambique con PEDRO SABORIDO

El taller de creatividad con Pedro Saborido tendrá lugar el miércoles 18 de Marzo de 20 a 23, en El Alambique (Griveo 2350, Villa Pueyrredón, CABA). La actividad es arancelada y los cupos son limitados. Inscripción previa en este link. Más información: 4571-8140 de martes a viernes de 17 a 20.