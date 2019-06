Rossi destrozó a Pichetto: “Es un tránsfuga político y es muy difícil su retorno al peronismo”

El jefe de la bancada del FpV en Diputados, Agustín Rossi, festejó la contundente victoria del peronismo en Santa Fe y aseguró que “hubo un voto castigo al Gobierno nacional”. Además, le envió una dura advertencia al precandidato a vicepresidente de Cambiemos, Miguel Ángel Pichetto.

“Es evidente que en Santa Fe hubo un voto castigo al Gobierno nacional. El candidato de Macri sacó el 18%. Hace dos años ganaron y ahora fueron derrotados”, aseveró el dirigente peronista en diálogo con el programa Habrá Consecuencias por El Destape Radio.

Asimismo, el santafecino remarcó que “se hizo un gran esfuerzo militante. Aparecieron muchas caras de militantes que hace tiempo que no se veían” y recordó: “La elección de 2017 fue clave, porque fuimos a primarias entre Alejandra Rodenas y yo. Cuando terminaron las PASO, nos pusimos a trabajar juntos. Y eso fue el cimiento para la construcción de la unidad”, recordó.

Por otra parte, el diputado fue muy crítico de los dichos de Miguel Ángel Pichetto sobre Axel Kicillof: “No solo me indignó sino que me preocupó el discurso macartista de Pichetto. No tiene nada de malo ser comunista”.

“A Pichetto le gusta decir que el kirchnerismo es una fuerza política que está casi fuera del sistema. Esas son declaraciones peligrosas”, advirtió.

Y remató: “Pichetto es un tránsfuga político. Es muy difícil su retorno al peronismo. Él sabe que tomó un camino distinto al que tuvo toda su vida. El peronismo le dio todos los cargos que tuvo”.