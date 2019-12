Rosario Lufrano cruzó duramente a Mercedes Ninci en el programa de Luis Novaresio

Dos invitadas en el programa “Debo decir”, por América TV, se cruzaron por sus visiones sobre la política y la sociedad. Se trata de las periodistas Rosario Lufrano y Mercedes Ninci.

Mientras Lufrano criticaba la gestión anterior porque hizo “perder la visión de solidaridad” y consideró que el macrismo “te hizo pensar que tenia que haber meritocracia” fue Ninci quien retrucó estas afirmaciones y expresó: “Bueno Rosario (Lufrano) hay gente que vive sin agua culpa de algunos corruptos el caso de José López es uno de esos”.

Frente a esta afirmación Lufrano dijo: “Está en la justicia preso ¡y está muy bien que esté preso!” argumentó.

Al ver el cruce, Jorge Rial, que reemplazó a Novaresio en su programa, alimentó la polémica y le preguntó a ambas: “¿Se robaron un PBI como dicen?”.

Lufrano respondió de manera categórica: “! Pero no! Eso es marketing político”. Mientras que Ninci dijio: “Yo lo que le pido a este gobierno es que no roben. Durante el macrismo hay gente que se robó todo, hay algunos por los que no pongo ni una uña” sentenció la periodista cordobesa.