Desde su arresto domiciliario, el surfer de 27 años rompió el silencio y se pronunció en diálogo con TN. Fue allí donde lanzó su defensa, intentando argumentar el por qué de su irresponsable accionar. El video así lo demuestra.

"En todo momento señalé que mi destino final era Ostende y que allí iba a hacer la cuarentena", manifestó Federico Llamas, quien agregó: "En estos últimos meses estuve viviendo con mi papá, pero como tiene problemas por una insuficiencia cardíaca decidí no ir para allá y por eso sentí que lo mejor era hacerlo donde vive mi mamá con su familia".

Por otra parte, recalcó que no tenía las llaves del domicilio hasta donde lo escoltaron las autoridades: "El domicilio que tengo en el DNI es el que nací, pero esa casa no tengo las llaves ni está en condiciones para quedarse".

"Al encontrarme con los medios y la policía me di cuenta de que era carne de cañón por las tablas. Eran bastantes periodistas y camarógrafos que me decían cosas para que reaccionara. Me sentí muy expuesto porque me vengo cuidando y ellos estaban todos sin barbijos", agregó Llamas, quien sufrió el embargo de sus bienes y el secuestro de su camioneta.