Romina Manguel se despidió de Radio Nacional y dio sus motivos al aire: "No quería generar ninguna suspicacia"

Romina Manguel anunció que se marcha de Radio Nacional. La periodista y conductora del ciclo "Va de vuelta", de lunes a viernes de 17 a 19 por AM 870, explicó los motivos de su adiós al aire. Su salida de la emisora se concretará este 20 de diciembre, pero el ciclo continuará hasta fin de año con la conducción de Gabriel Michi. "Quería evitar, con total honestidad lo digo, suspicacias. No tengo ni idea quién va a dirigir Radio Nacional. Quería evitar la suspicacia de 'nombró a tal, Manguel se va'", argumentó la protagonista.

"Los nombres que están sonando los respeto y son gente con la que podría trabajar tranquilamente. Pero elijo no hacerlo. Quiero irme bien, tranquila, sin ningún tipo de conflicto", añadió quien comparte el ciclo Animales Sueltos con Alejandro Fantino, en América TV. "No me gusta quedarme atornillada en ningún lado, no me gusta rosquear, no me siento cómoda. Creo que está bien terminar un ciclo. Es difícil irse sin que te echen. No es fácil. Acá es la decisión. La verdad que me siento mucho más tranquila terminando un ciclo redondito", sentenció.

"Espero que no restrinjan la libertad en ningún lado"

"A mí me convocaron en la gestión de Hernán Lombardi, y si bien es absolutamente cierto que no somos funcionarios políticos. El 10 de diciembre, muchos de los funcionarios políticos dejan su cargo en la radio, y me parece bien. La libertad para trabajar no se agradece. No puedo decir que me hayan levantado el teléfono para decirme esto sale, esto no. El aire fue de todos. Nunca, nada, jamás tuve una conversación vinculada al contenido editorial del programa o la línea del programa. Ni siquiera supe, en muchos casos, qué pensaban mis compañeros", cerró Manguel.

De este modo, la periodista aseguró que se marcha por convicciones y voluntad propia. Así las cosas, afuera quedarán las "suspicacias" que ella misma menciona teniendo en cuenta el cambio de gobierno que se efectuará en las últimas horas de la mañana de este martes, cuando Mauricio Macri le entregue los atributos a Alberto Fernández.