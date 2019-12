Romina Manguel apuró en vivo a Luis Novaresio y reveló su futuro en los medios

Ante los rumores de que el periodista Luis Novaresio sería el próximo conductor de Animales Sueltos, la columinista de el ciclo de América, Romina Manguel, lo cruzó en vivo y lo apuró para que tomara una decisión.

“¿Qué vas a hacer el año que viene?”, le consultó el conductor, a lo cual, la periodista sin pelos en la lengua replicó: “Lo que yo haga está muy sujeto a un conductor indeciso. No sé, está muy vivo. Me tengo que organizar y no estaría pudiendo”.

Entre risas, Novaresio le preguntó: “¿Vos queres trabajar conmigmo?”. “Siempre”, aseguró y el conductor adelantó: “Capaz trabajemos juntos”.

Novaresio ocuparía el lugar de Alejandro Fantino en Animales Sueltos a partir del 2020.