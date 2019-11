Rodolfo D'Onofrio disparó contra Gustavo Alfaro y lo mandó a tomar "tereré" a Paraguay

"Cuando deje de ser el técnico de Boca, me voy a ir con todos los videos cortados a Paraguay a tratar de hablar con Seneme para que me explique algunas cosas”. El que manifestó esas palabras fue Gustavo Alfaro, DT del 'Xeneize', en Radio Rivadavia. Y claro, hizo alusión a la semifinal de Copa Libertadores ante River. Es por eso que Rodolfo D'Onofrio, presidente del 'Millonario', le contestó de forma irónica: "Que vaya a tomar tereré".

"QUE ALFARO HAGA LO QUE QUIERA, QUE VAYA A PARAGUAY Y TAMBIÉN TOME TERERÉ"#FOXRadio | Rodolfo D' Onofrio y su respuesta a los dichos del DT de Boca, que dijo que viajará a la CONMEBOL con un compacto de jugadas de la semifinal de la #LibertadoresxFOX. pic.twitter.com/zdFu8SnJJw — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 26, 2019

La desopilante respuesta tuvo lugar en Fox Sports Radio. La máxima autoridad del club de Núñez se molestó por los dichos de 'Lechuga' y le recordó la superioridad futbolística con la que River venció a su eterno rival, eliminándolo una vez más de la Copa Libertadores de América: "Tiene el derecho de decir lo que tiene. Si a él lo hace feliz, que vaya a Paraguay, que tome tereré y que haga lo que quiere. No me molesta en lo más mínimo".

"Tengo un enorme respeto por Alfaro, un tipo culto, una persona que tiene su manera de pensar. Cuando digo tomar un tereré, si va a Paraguay cuando no es más técnico, que lo vea a Cuevitas, que es amigo. No me digan que no es raro que alguien que no va a ser técnico se lleve unos videos y vaya a Paraguay", continuó D'Onofrio, de forma realmente irónica.