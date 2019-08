Roberto Navarro reveló qué le dijo Alberto Fernández a Héctor Magnetto

El director de El Destape, Roberto Navarro, dio a conocer los detalles del encuentro entre el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, y el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, en medio de la campaña de las Elecciones 2019.

En su habitual editorial de los domingos en El Destape, Navarro apuntó contra el poder mediático que protegió a Mauricio Macri durante su gobierno y resaltó que "el general de todos sus soldados sigue siendo Magnetto".

Y reveló el diálogo que mantuvo el empresario con el ex jefe de Gabinete: "Le dijo 'dejá de pegarle a Cristina porque es lo mismo que pegarme a mí, yo soy Cristina. Y también que deje pegarle al papa Francisco".

"Vos tené la línea editorial que quieras, pero no te metas con cosas personales, no te metas con los hijos, no te vayas al pasto de esa manera", le marcó además.

Al tiempo que le señaló que "por tener esa línea editorial" la gente "ya no compra los diarios, no escucha las radios, no ve los canales de televisión" del grupo ultramacrista.

"Pensar que los medios no fueron influyentes en la Argentina es un error. Por esos medios ganaron en 2013, en 2015, en 2017 y si ahora se gana en 2019 es después de pasar hambre y mucho sufrimiento. Fueron muy importantes y lo siguen siendo. Todo lo que pasó en estos cuatro años lo taparon ellos", sostuvo Navarro.

Y concluyó: "Alberto no puede subestimar el poder de los medios de comunicación que han hecho todo esto".