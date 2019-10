Roberto Baratta realizó una nueva presentación que vincula a perito trucho de causa GNL con el Gobierno y la Justicia

El exsubsecretario de Coordinación y Gestión del ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, analiza desde su lugar de detención qué hay detrás del peritaje trucho que realizó David Cohen en la causa GNL. ¿Estuvo la mano del Gobierno? En ese marco, el exfuncionario realizó este jueves una nueva presentación en la justicia federal con la que volvió a vincular a Cohen con el oficialismo y un sector del Poder Judicial.

En el expediente en que se investiga la importación de Gas Natural Licuado, que impulsaron el juez Claudio Bonadio y el fiscal rebelde Carlos Stornelli, fueron procesados el propio Baratta, el exministro Julio De Vido y hasta la expresidenta Cristina Fernández además de otros exfuncionarios. Se trató del caso por el que luego ambos “investigadores” lograron quedarse con la causa de las fotocopias de los cuadernos. Cohen cumplió un rol clave al presentar un peritaje falseado en el que habló de sobreprecios. El estudio fue tan irregular que luego se le abrió una causa al perito en la que fue procesado por “falso testimonio agravado”. Ahora Baratta profundiza qué motivó al profesional a realizar ese trabajo insostenible.

Este jueves, Baratta presentó ante el juez Sebastián Ramos un nuevo documento manuscrito donde destacó que uno de los abogados del perito trucho, Luis Ares, participó en la selección de Cohen como especialista en una materia en la que demostró ser un ignorante.

De acuerdo al relato de Baratta (quien presentó un anexo con pruebas documentales), Ares integró las comisiones para la selección de peritos ingenieros, por un lado, y de contadores y abogados, por otro, encargadas de elegir en su momento a 10 profesionales para incorporarse al cuerpo de peritos del Poder Judicial especializado en Casos de Corrupción y de Delitos contra la Administración Pública. Uno de esos peritos fue Cohen.

“Es por lo menos llamativo que el ahora abogado de David Cohen haya sido quien lo seleccionó como perito capacitado en gas y petróleo”, escribió Baratta. “Encima era el único en la lista de peritos con dicha ‘supuesta especialidad’”, añadió.

En otro pasaje, Baratta consideró que es “poco ético” y “poco moral” y pidió al juez que determine si no es también delictivo que Ares “sea el abogado del perito David Cohen y sea quien justamente lo haya elegido perito justo (…) cuando la causa GNL necesitaba de un perito especializado en gas y petróleo”. “En la pericia que me llevó a prisión demostró ser ‘técnicamente inepto’”, destacó el ex número 2 del Ministerio de Planificación Federal. Por ese trabajo irregular Cohen está procesado.

Entre otras cuestiones, Baratta apuntó contra Ares por difamarlo y defender las actuaciones de Bonadio y Stornelli.

El exfuncionario sumó en su nueva presentación un entrecruzamiento de llamados entre Cohen y un teléfono vinculado al comisario Amadeo Osvaldo Bouhebent, quien -especificó Baratta- fue designado comisario en la provincia de Buenos Aires en 2016 por el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. Según Baratta, el comisario comparte edificio con Hernán Chiesa, el otro abogado de Cohen, ya que ambos tienen domicilio en la calle Tucumán al 1400.

“A esta altura pocas dudas me caben de la manifiesta complicidad de David Cohen con estructuras armadas del poder político actual y algunos actores o representantes del Poder Judicial”, indicó Baratta en su escrito.

“La extraña relación, por ser liviano en mi definición, entre Cohen, distintos abogados, funcionarios, magistrados, etc., definió que por lo menos estuviese preso casi 6 meses injustificadamente y de forma ilegal”, agregó y volvió referirse a una “clara maniobra de persecución política y judicial” con dirigentes K.

Una semana atrás, en base a información del expediente, Baratta había hecho otra presentación en la que confeccionó un entrecruzamiento artesanal de llamados de Cohen en momentos clave de su trabajo, como cuando lo designaron a perito en GNL o cuando presentó la pericia a Bonadio. De ese análisis surgieron contactos de Cohen con los estudios de abogados cercanos al oficialismo como el estudio Tonelli; Corach & Asociados; o el de Balbín, entre otros. También Baratta detectó que se habían activado antenas en las zonas de la Casa Rosada, Quinta de Olivos, Congreso, tribunales, Comodoro Py. Por lo que Baratta entiende que el peritaje repleto de errores no fue un mero yerro.

La Justicia analiza cada uno de estos datos.