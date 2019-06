Ricardo Pignanelli: "Este es el punto final de la industria"

El acuerdo estratégico entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) fue públicamente celebrado por el Gobierno. Sin embargo, el secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Ricardo Pignanelli, advirtió sobre los perjuicios que le traerá a la industria nacional.

"El país no está preparado para hacer un libre mercado con Europa, tenemos la industria enferma. Este acuerdo nos va a perjudicar, es como hacer pelear a tu hijo contra Golliat. Vamos a perder todos: los trabajadores y los empresarios también porque las pymes están en una situación desesperante", sostuvo Pignanelli en comunicación con Cenital.

Según el sindicalista, el entendimiento celebrado en Bruselas tras más de 20 años de tratativas "no es positivo" porque "van a comprar las empresas por dos mangos para cerrarla, van a hacer negocios inmobiliarios y después van a mandar los productos terminados desde Europa". "Dicen que va a ser paulatino y por actividad pero hoy la industria está al 40% y nos van inundar de productos desde afuera", expresó.

Consultado por el impacto de este acuerdo en el mundo del empleo, Piganelli indicó que "por supuesto que se van a perder puestos de trabajo, lo único que teníamos para protegernos eran los aranceles".

Luego consideró que "este es el punto final para la industria" y recordó que el gobierno de Mauricio Macri "ha desmantelado actividades con las que podíamos competir como los satélites y la energía nuclear".

El Acuerdo de Asociación Estratégica con la Unión Europea implica la integración de un mercado de 800 millones de habitantes, casi una cuarta parte del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y con más de 100.000 millones de dólares de comercio bilateral de bienes y servicios, según informó el gobierno argentino.

"Esto es una gran equivocación porque para ir hacia la libertad de mercado tenés que tener un país sano, una situación industrial con la que puedas salir a competir", opinó el dirigente peronista, que no entiende las razones por las que el Gobierno firmó el convenio. Así, el titular de SMATA cree que "quieren pertenecer a algo a lo que no pertenecen" dado que "primero tenían que fortalecerse para después ir a esto".

En relación a la industria automotriz, Pignanelli señaló que tendrá efectos negativos "a niveles muy profundos" porque "en vez de nacionalizar las piezas, van a traer más piezas importadas porque no paga arancel".

"Lo único que se van a llevar es la riqueza natural y el producto primario, que creo que es el gran acuerdo que se firmó", denunció el sindicalista y puntualizó que en el caso del litio cuya tonelada "en 2013 valía 10.000 dólares y hoy se la llevan por 4.500".

El dirigente gremial admitió que "no creía que se iba a firmar" el entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea pero que "se lo veía venir"."Cuando cada cacique cuida a su tribu y el tuyo no te cuida, es un problema. Se equivocan en conformarse con una foto y no miran los intereses de las personas para quienes gobernan", cerró.