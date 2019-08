Ricardo Darín habló de Valeria Bertuccelli: "No me arrepiento de nada"

A más de un año de que la actriz Valeria Bertuccelli denunciara maltratos de su parte, el actor Ricado Darín aseguró que "es una nube" que lo va a "perseguir a donde vaya", pero resaltó que no se arrepiente "de nada".

"¿Terminó? Eso no se termina nunca, a mí me va a perseguir toda la vida. Cómo puedo decir que se terminó si ni siquiera sé cuál es el tema. Terminarse seguro que no. Es una nube que me va a seguir adonde vaya”, apuntó Darín en una entrevista para la revista Viva al ser consultado por el tema.

Luego de que la denuncia de Bertuccelli recobró protagonismo como consecuencia de la salida de algunas actrices del colectivo Actrices Argentinas, el actor afirmó que nunca más habló con su colega.

LEA MÁS El cruce entre Sol Pérez y Yamil Santoro por el Telar de la Abundancia

En tanto que sobre las furiosas declaraciones que hizo a modo de descargo hace un tiempo atrás, señaló: “No. Y no me arrepiento de haber hablado con los medios. No me arrepiento de nada. De nada. Igual, ahora tengo la cabeza ocupada en el estreno de la película. Estamos en la recta final, muy enfocados en eso”.