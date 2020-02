Ricardo Alfonsín durísimo le respondió a Luis Juez: "Luis, ¿con quién querés quedar bien?"

Ricardo Alfonsín respondió a las críticas del radicalismo, explicó porqué aceptó la designación como embajador argentino en España propuesta por Alberto Fernández y aprovechó para cruzar a Luis Juez con dureza.

En diálogo con C5N, el referente radical le dedicó unas palabras al exembajador de Cambiemos en Ecuador, que un día antes había hecho violentas declaraciones en su contra.

"No voy a dejar de opinar de Ricardito Alfonsín: un espanto. Y lo digo con absoluta sinceridad porque a Alfonsín lo agarramos todos, incluso yo que vengo del peronismo. Es de esos próceres que uno los abraza. Y la verdad que emparentar ese apellido con un gobierno que claramente las designaciones que ha hecho... de verdad que es un espanto", señaló Juez en TN.

Y luego continuó: "Es cierto igual que Ricardito estaba buscando algo de eso (por el cargo). Es una picardía del kirchnerismo con la que ellos van a mostrar un gobierno de coalición, amplio y criterioso. De hecho, Alberto ya casi lo salió a vender en España".

Por eso, menos de 24 horas después, Alfonsín tomó el guante y le respondió: "Luis sabe que eso no es así".

Y mirando a cámara, apuntó: "Luis, no se dice cualquier cosa en política. Vos y yo hemos estado y hemos hablado. No se dice cualquier cosa. ¿Con quién querés quedar bien? No se hace eso, Luis".

"No le demos mal ejemplo a la gente. No se necesita hablar mal de la gente, ni tener odio para defender ideas. Eso le hace mucho mal a la sociedad", remarcó.

Por otro lado, el histórico dirigente de la UCR aseguró que anteriormente no había aceptado el cargo por egoísmo y miedo a la reacción de la UCR. "Sabía que una decisión de este tipo podía tener costos políticos muy altos hacia adentro del partido", afirmó y aclaró que igual aceptó por una tarea política.

"Yo les voy a aclarar una cosa: si a mi me hubieran importado los cargos, yo hubiera dicho que sí en 2017, cuando me ofrecieron ser diputado. Dije que no porque tenía discreepancia con lo que hacía mi partido porque no cumplía objetivamente con lo que nosotros habíamos dicho cuando celebramos este acuerdo, de no decir a todo que sí", explicó.

Y profundizó: "En ese momento me ofrecieron una embajada y dije que no, por supuesto, porque casi una cosa... estaba obligado a decir que no. Podría hasta haberme ofendido".

"También en 2019 me vuelven a decir que sea candidato a diputado en Capital y dije que no. Alberto me dijo en noviembre y dije que no. En diciembre y le dije que no. Creo que realmente estaba siendo cómodo y tenía miedo de enfrentarme a una situación como la que está ocurriendo hoy, que no es tan mayoritaria en el partido".

Además, aclaró que a muchos no les cayó mal: "Tengo cientos de llamadas de legisladores, diputados y gobernadores que me dijeron que estuve muy bien".