En medio de la emergencia sanitaria y la cuarentena obligatoria a raíz del coronavirus, Fabian 'Zorrito Von' Quintiero compartió en sus redes sociales un compilado de canciones de Charly García. Y en las mismas, da la sensación de que la estrella del rock nacional pudo predecir la pandemia que vendría años después.

Mediante Instagram, el músico fue repasando tema por tema anunciandole a sus seguidores que escuchen el compilado. "Estoy verde, no me dejan salir", "no tengo nada que hacer, no tengo nada que dar", "yendo de la cama al living" y "ya no me toquen, no" fueron algunas de las frases más destacadas de este video en donde se hace alusión a la coyuntura actual.

"¡Ya fue todo dicho hace tiempo! Por nuestro Nostradamus, el Jefe, Charly García", fueron las palabras que eligió Quintiero para compartir esta publicación a sus seguidores. Y los mismos lo retribuyeron con comentarios positivos.