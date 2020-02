Recaliente, Oscar Ruggeri estalló en vivo contra las multas en la Ruta e hizo reír a Sebastián Vignolo

El campeón del mundo 1986, Oscar Ruggeri, aprovechó la pantalla de 90 minutos de Fútbol para descargar toda su bronca por las fotomultas sobre la Ruta 2 y protagonizó una escena desopilante.

El jugador volvió de pasar unos días en Mar del Plata, pero lejos de volver relajado lo hizo muy enojado por el sistema de multas sobre la autovía 2. "Me estresa demasiado la ruta. Ir a Mar del Plata ida y vuelta... si no te llega una multa te tienen que premiar", empezó.

Y enseguida le sumó actuación para detallar la situación: "120... ¡100, 80, 60! ¡pa, pa, pa, pará, para! ¡La cámara hijo de p...! El ex defensor cuestionó cómo está diagramada la traza por entremedio de los pueblos de la zona y la cantidad de disminuciones de velocidad que eso ocasiona. "A 40 vas, 20 horas a Mar del Plata", refunfuñó.

🤣🤣🤣#90MinutosFOX | El divertido verano de Ruggeri y sus quejas por la Ruta 2 a la Costa. pic.twitter.com/9Pa52rJQqL — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 3, 2020

Y enseguida disparó: "Autopista, pagás peaje saladito. Pasás por Lezama a 40, es de argentino que una autopista pase por el medio del pueblo. Tenés que tener una autopista más cara, el que quiere la agarra y el que no por los pueblos".

Ruggeri, que siempre muestra una faceta graciosa con sus enojos en el programa, también expuso su sospecha sobre cómo funciona el sistema de multas fotográficas. "Vos la ves la cámara y decís ¿A cuánto es? Hay que venir a 60 y yo paso a 20 porque estos turros te la bajan y te engancha la multa", consideró.

Claro que la estrategia del ex Real Madrid puede generar las quejas del resto de los automovilistas. "Los de atrás: luces ¡Pin, pin! Los BMW esos que vuelan y digo '¿pero este hijo de p... no paga multas, no paga nada?", retrató.

Ante las chicanas del conductor Sebastián Vignolo, Ruggeri bajó un cambio y destacó que disfruta el viaje y que no excede nunca los 120 kilómetros por hora. Y enseguida se encendió de nuevo: "Pero hagan las cosas bien de una vez. Hacela por atrás por el campo, te lo expropian. Si compró ahí y tiene la ruta ¿qué querés?"