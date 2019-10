Rafael Correa se refirió a los cuadernos de Ecuador y dijo que el lawfare es "una estrategia regional"

El ex presidente de Ecuador Rafael Correa se refirió al sistema de lawfare, que consiste en armar causas judiciales y generar condenas mediáticas como forma de condicionar a los movimientos progresistas de la región y enfatizó en que "es una estrategia regional porque no nos pueden vencer en las urnas".

En diálogo con El Destape Radio, explicó su caso en el país ecuatoriano: "Vivimos una persecución política. Tengo 28 causas penales, más que Pinochet y el Chapo Guzman. Ya me van a acusar del incendio en Notre Dame y solo falta que me acusen del calentamiento global. Pero tengo paz interior".

"Una señora que anotaba supuestos sobornos, incluso con centavos, una memoria maravillosa y al final la señora dice que no lo escribió en 2013 sino en 2018 por una inspiración que tuvo. Como prueba de un supuesto soborno, apareció un cuaderno. Es el mismo libreto que con Cristina", agregó, en referencia a los cuadernos de Ecuador.

MÁS INFO Como con CFK, armaron una causa de los cuadernos contra Correa en Ecuador

"El lawfare es una estrategia regional porque no nos pueden vencer en las urnas. No es casualidad que me pase lo mismo a mí, a Lula, a Cristina. Es una estrategia bien pensada. Los gringos son pacientes. Nos han robado la democracia. Han infiltrado nuestros sistemas de Justicia, con jueces y fiscales formados en Estados Unidos".

Los "cuadernos de Ecuador" se los conoce como "el caso arroz verde", por el asunto de un supuesto email que recibió una ex asesora del entonces presidente Correa, Pamela Martínez, con datos sobre “contribuciones voluntarias de empresas” a la campaña del oficialismo en 2013. La filtración fue a través del portal de noticias Milhojas, respaldado por ONGs y agencias gubernamentales de Washington, como la NED (ligada al Capitolio) y USAID (Departamento de Estado), el 3 de mayo de este año, y estuvo acompañada por una amplia cobertura mediática. Ya por entonces, algunas voces marcaban inconsistencias entre la información publicada y el relato que se construía a su alrededor.