Rafael Correa: "Daniel Scioli no perdió contra Mauricio Macri, perdió contra Clarín"

Rafael Correa, expresidente de Ecuador, analizó el rol de los medios en la política latinoamericana y criticó la injerencia de Clarín en las elecciones presidenciales de 2015, cuando Mauricio Macri se hizo con el ejecutivo nacional.

"Scioli no perdió contra Macri. Perdió contra Clarín. Le han robado a la democracia. Son actores políticos descarados", aseguró el exmandatario, en una extensa entrevista que brindó a El Destape Radio.

Y agregó: "Nada esto hubiera pasado en Brasil, en Ecuador, sino hubiese sido por los medios de comunicación. No hay que creerle nada a esos medios. Hay que buscar informarse y formarse también. No solo no tenemos buena información, sino que también no hay capacidad crítica".

En cuanto a las elecciones generales que se vienen en octubre, Correa aconsejó "no hacer caso a lo que dice la televisión sino lo que dice la heladera", y pidió a la sociedad argentina "tener paciencia a Alberto y Cristina porque se vienen tiempos duros".

"Les va a tomar tiempo la destrucción que hicieron en Argentina", concluyó el dirigente ecuatoriano.

El ex presidente ecuatoriano también aseguró que “hay que reformular los sistemas de medios. Hay que cambiar los medios: tienen que ser públicos, cooperativos” y que “Alberto y Cristina la van a tener muy difícil con estos medios”.