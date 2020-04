Jorge Lanata estalló de furia contra el aislamiento preventivo y obligatorio. Lo hizo en su programa de Radio Mitre, minutos antes de tomar el protagonismo del aire tras la emisión de Marcelo Longobardi. Justamente, el periodista dialogó con su colega y exclamó: "¡No me quedo una mierda! No tengo paciencia".

“Cuando escucho que me dicen quedate en casa tengo ganas de gritar: ¡No me quedo una mierda!”. “No voy a ordenar una mierda. No me encuentro con nadie. No tengo paciencia. Menos mal que esto no me agarró casado sino me separaba seguro”, aseguró Lanata, ante la atenta escucha de Longobardi.

A su vez, agregó: “Nuestra vida futura es un espanto. Una baranda terrible y encima te podés prender fuego. Tengo que tener cuidado cuando fumo porque estoy lleno de alcohol en gel. En cualquier momento termino como Juana de Arco”.

Allí fue cuando Longobardi se rió de lo que manifestó su compañero de emisora: "Sería un buen espectáculo". Longobardi protagoniza el programa Cada mañana (06 a 10 horas), que sale justo antes del ciclo radial liderado por Lanata (10 a 14 horas).