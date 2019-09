Quién es Rául Martins, el espía de los cabarets con pedido de captura: sus vínculos con Macri

La Cámara Federal de Apelaciones confirmó ayer el procesamiento con prisión preventiva del ex agente de la SIDE Raúl Martins por los delitos de “asociación ilícita y explotación económica de la prostitución ajena”. Además, se pidió su captura internacional y su extradición. Quién es este personaje y cuáles son sus vínculos con Mauricio Macri.

Martins hoy tiene 70 años y estaría ahora en México, donde se espera su detención y luego su ida hacia Argentina por pedido de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, quienes confirmaron el procesamiento que había sido dictado por la juez María Servini en julio pasado.

El exespía vive desde 2003 vive en ese país norteamericano, donde reside en un complejo de Cancún, Quintana Roo. En esa ciudad fue que se lo vinculó al ahora presidente de la Nación.

Hace una decena de años se lo fotografió a Macri y Juliana Awada junto a Gabriel Conde dentro de un bar que sería un prostíbulo mexicano llamado "Mix", propiedad de Martins. Conde además era dueño de "Shampoo", un cabaret del barrio porteño de Recoleta.

La hija de Martins, Lorena Martins, es una de sus principales denunciantes. Luego de conocer el fallo de ayer, afirmó: "Él acumula 31 años de denuncias".

Lorena Martins aseguró que "hay jueces penales grabados dentro de los prostíbulos de mi papá. También, a través emails, vi un aporte a la campaña de Macri en 2011. No de manera directa sino a través de una persona muy allegada al PRO. Todas estas conexiones con la Justicia, la SIDE y la política lo hacen un hombre fuerte”.

La decisión de los camaristas le atribuyó a Martins “haber formado parte de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres, mediante la implementación de locales comerciales catalogados como bar/café/whiskería” en la ciudad de Buenos Aires. Locales que “a pesar de denominarse de distintas maneras y tener diversos ‘gerenciadores’ a lo largo de los años, no han cambiado nunca su objeto comercial’ ni grupo explotador final”. Para la justicia, Martins fue el “líder de esa organización”.

Hace dos años, el diario Tiempo Argentino reveló una historia que vincula los negocios de la ex SIDE con Martins. "En 1982, poco antes del regreso de la democracia, José Daniel Salinardi fue nombrado socio y apoderado de Osgra SRL. La firma administraba los inmuebles fantasmas de la ex SIDE. Osgra SRL tenía a su nombre el 80% de las propiedades de la SIDE. Entre los inmuebles estaba el predio de Chacabuco 142/50 que la AFI puso a remate. En el inmueble contiguo, en Chacabauco 160, funcionó The One, uno de los prostíbulos adjudicados a otro ex agente de la SIDE, Raúl Martins. Según una denuncia de la ONG La Alameda, ese inmueble también forma parte de los negocios ocultos de la ex SIDE".

la nota agrega que ese lugar era "frecuentado por funcionarios de los tres poderes del Estado. The One funcionaba como cuartel general de Martins, a quien su hija, Lorena, le adjudicó una red de prostíbulos distribuidos en el país y el exterior".

Lorena obtuvo decenas de fotos del álbum familiar. En una de esas imágenes se puede ver al actual presidente disfrutando de una noche en el Mix Sky Lounge, de Cancún. Según la hija, el local fue propiedad de Martins, y estuvo envuelto en un caso de trata transnacional. "El que lo abraza a Macri (en la foto) es un empleado de mi papá que se llama Gabriel Conde, acusado de explotar a menores", declaró Lorena en 2012, cuando Macri gobernaba la Ciudad. En ese momento, el macrismo admitió que su líder conocía a Conde, es el hijo de Luis, quien fuera vicepresidente de Macri en Boca, pero rechazó todo vínculo con Martins.