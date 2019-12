Quién es Martín Guzmán, el ministro de Economía de Alberto Fernández

Finalmente, el presidente electo, Alberto Fernández, anunció a Martín Guzmán como nuevo ministro de Economía. El perfil académico y sus ideas en torno a la renegociación de deuda lo catapultaron a un puesto que requerirá mucho trabajo en el corto plazo.

"Es una gran alegría que haya (Guzmán) aceptado volver al país para hacerse cargo. Deposito una enorme confianza en él, conoce muy bien el conflicto macroeconómico que tiene Argentina", sostuvo el mandatario en conferencia de prensa.

¿Qué fue lo que llamó la atención de Fernández? Guzmán se enfocó en un tema clave para el próximo presidente: la renegociación de la deuda soberana en manos de acreedores privados. El economista colabora hace mucho tiempo con el estadounidense Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, y dicta clases en la Universidad de Columbia.

Su nombre ya era reconocido, pero en los últimos días realizó una presentación en Naciones Unidas que hizo girar hacia él las miradas de los inversores que tienen deuda argentina y que esperan novedades por parte del nuevo gobierno.

Guzmán propuso postergar por dos años el pago de intereses de la deuda soberana, mediante un acuerdo con acreedores y también estirar los plazos de pago para el capital de esos compromisos.

La idea también incluye llegar a un acuerdo lo más pronto posible con los acreedores privados y despejar la incertidumbre que envuelve a la deuda argentina. Además, aclaró que es necesario no tomar nueva deuda del FMI.

En este sentido, Fernández dejó entrever que desistirá del tramo pendiente de U$S 5.400 millones y de los futuros desembolsos del organismo que dirige Kristalina Georgieva.

En su exposición -después de afirmar que el país no entró en default por el préstamo del FMI- explicó que "el gobierno de Alberto Fernandez tiene un conjunto de cartas que son muy entendibles, muy razonables, para presentarse ante los acreedores".

Y se preguntó: "¿Queremos un país que siga siendo rehén de los mercados financieros internacionales y que siga estando condicionado por las políticas del fondo monetario internacional o queremos tener un proyecto propio, un proyecto nacional, popular por supuesto también, pero que sea consistente? Si uno responde quiero un proyecto propio, tiene que tomar la decisión política de qué hacer con el FMI. Si vos me preguntas a mí qué proyecto de país quiero, yo quiero ese, el proyecto propio, el nacional, y eso me dice a mí que no quiero aceptar más dinero del FMI. Ese desembolso que está por llegar, yo no lo quiero. Durante un año y medio hemos estado criticando a la administración Macri por haber acudido al Fondo".

Ahora le tocará hacerse cargo del plan desde las oficinas del Ministerio de Economía, una tarea que también incluirá la articulación de políticas que apunten a recuperar el empleo, bajar la inflación y salir de la recesión industrial.